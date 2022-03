Salento, poesie sulla pace scritte dagli alunni e distribuite nei negozi

Un messaggio di pace in forma di poesia regalato dai bambini. Ritorna come ogni anno, l’iniziativa dell'istituto Comprensivo di Minervino di Lecce, “Dolci pensieri” in occasione della giornata della Poesia: gli alunni dell’Infanzia, della primaria e della media hanno realizzato dei cartoncini colorati con la bandiera della pace su cui hanno riportato delle frasi e delle poesie attinenti.

APPROFONDIMENTI BARLETTA Ucraina, ragazzina fuggita dalla guerra abbraccia in Puglia la sua...

Le confezioni nei negozi

Le confezioni sono state distribuite agli esercizi commerciali di Minervino, Castro e Santa Cesarea e offerte gratuitamente ai clienti. «Prendi il dolce pensiero -si legge- e, se ti fa piacere, condividi questo momento con una foto sulle tue pagine social, utilizzando l’hashtag #dolcipensieri #giornatarnondialedellapoesia #IstitutocomprensivoMinervinodilecce». Un’iniziativa molto apprezzata per la sua semplicità. «Quest’anno abbiamo ritenuto di dare un significato particolare all’iniziativa – spiega la dirigente Silvia Albertone – visto il momento tragico che stiamo attraversando, con i timori di una guerra che pensavamo lontana. È un piccolo contributo perché siamo convinti che solo la poesia dei piccoli gesti potrà salvare il mondo, favorendo la pace».

Ucraina, ragazzina fuggita dalla guerra abbraccia in Puglia la sua famiglia