Minacciato con il fucile e costretto a consegnare la pistola: vigilante rapinato nella notte

Prima le minacce con un fucile, poi la rapina. Nel mirino una guardia giurata che ha dovuto consegnare la sua pistola d'ordinanza. Il fatto è accaduto la scorsa notte a Squinzano, intorno alle 2, nella centrale piazza Vittoria.

Le minacce con il fucile

I due, con i volti coperti da passamontagna, hanno accostato a bordo di un'Alfa Romeo il vigilante a bordo della sua auto e, minacciandolo con il fucile, si sono fatti consegnare l’arma. Poi, la fuga per le vie del centro. Sull'episodio indagano i carabinieri che, non appena lanciato l’allarme, sono giunti sul posto e hanno ascoltato la vittima. Utili le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.