Minacce al commerciante per fargli pagare il pizzo, lui li denuncia: arrestati

Ultimo aggiornamento: 10:58

Per una settimana lo hanno vessato e intimidito, chiedendogli denaro. E alla fine lui non ha più resistito e ha composto il 112, chiamando i carabinieri. Grazie alla sua denuncia i militari della stazione di Cavallino, insieme a quelli del Norm della compagnia di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato Manuel Gigante, 38 anni e Antonio Cannoletta, 43, entrambi di Lecce e - secondo i carabinieri - appartenenti a organizzazioni criminali operative nel capoluogo del Salento.I due avrebbero intimidito il commerciante, con minacce verbali e fisiche, fino a esasperarlo. Alla fine, lui - stando al gioco - si è presentato presso una stazione di rifornimento carburante di Cavallino, la Eni, consegnando loro 1.000 euro, ma a quel punto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato la refurtiva e stretto le manette ai polsi dei due malviventi.