Minacce col coltello: rapinato tabaccaio in centro

Rapina ai danni di una tabaccheria in pieno centro ad Alliste. E' accaduto ieri sera intorno alle 18.30 in piazza San Quintino: hanno agito in due con il volto coperto da mascherina e armati di coltello sotto la cui minaccia si sono fatti consegnare dai titolari alcune centinaia di euro contenuti nel registratore di cassa. Sono poi fuggiti senza lasciare tracce. Al vaglio dei carabinieri ora le immagini riprese da qualche circuito di videosorveglianza piazzato nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA