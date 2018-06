Minacce con l'accetta e la motosega, auto a fuoco: arrestato 53enne che aveva messo a ferro e fuoco Calimera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per mesi ha letteralmente messo a ferro e fuoco Calimera, seminando il panico per strada e in alcuni locali pubblici. In un'occasione aveva "sequestrato" gli operatori del 118, intervenuti nella sua abitazione, minacciandoli con una motosega spenta. In un'altra aveva dato alle fiamme un'auto parcheggiata regolarmente per strada.E' stato infine arrestato e posto in regime di arresti domiciliari Salvatore Doria, 53enne di Calimera. I carabinieri della locale stazione, coordinati da quelli della compagnia di Lecce guidati dal capitano Flavio Pieroni, alla fine hanno stretto il cerchio attorno all'uomo e questa mattina hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce.In particolare, a Doria vengono contestati i seguenti episodi: il 19 gennaio scorso aveva chiesto l'intervento degli operatori del 118 a casa propria e poi li aveva chiusi a chiave nell'abitazione, minacciandoli per una ventina di minuti con una motosega spenta. In quell'occasione non si era registrato nessun ferito, ma l'uomo era stato denunciato. Il 15 aprile aveva dato alle fiamme una Hiunday parcheggiata per strada ed era stato riconosciuto dalla visione delle immagini delle videocamere poste per strada. Altra denuncia. Il 24 maggio era entrato nudo in un bar e, alla vista dei carabinieri li aveva minacciati con un bastone per poi asportare benzina dal suo Ape piaggio nel tentativo di appiccare un incendio. Infine a febbraio, aveva iniziato un diverbio per questioni di viabilità con due automobilisti, finendo per minacciarli con un'accetta.