"In palestra anziché al lavorare": militare dell'Esercito a processo

"In palestra anziché andare a lavorare". Un sottoufficiale dell’Esercito è stato rinviato a giudizio e dovrà affrontare il processo a marzo. Lo ha deciso il gup Marcello Rizzo dopo l'udienza preliminare. Il militare, G.I., 41enne in servizio nel barese, era stato segnalato da un esposto dopo le numerose assenze dal lavoro in un periodo di due anni.



Troppi certificati medici che documentavano periodi di malattia utili - secondo le accuse - per assentarsi dal servizio. Sembra che l'uomo facesse perfino l'istruttore. Il militare è difeso dall’avvocato Salvatore Falconieri. Ultimo aggiornamento: 13:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA