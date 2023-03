Lecce, arrestato 73enne per l'omicidio del titolare di un bar di Milano

Agenti di polizia, coordinati dalla procura di Milano, hanno eseguito a Lecce un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Oronzo Pede, di Uggiano La Chiesa, 73 anni accusato di aver ucciso il titolare del bar Milano in piazza Angilberto, al quartiere Corvetto, il 19 dicembre 2022. A darne notizie è la questura precisando che l'omicidio è avvenuto «per motivazioni economiche».

La vittima

La vittima, Ruiming Wang, 35 anni, cinese, al quartiere Corvetto conosciuto come 'Paolò, era stato ucciso a colpi di pistola all'interno del suo bar all'angolo tra via Bessarione e piazza Angilberto, alle 7.15 del mattino, poco dopo l'apertura del locale. Gli accertamenti dei giorni successivi avevano accertato che il 35enne era stato centrato 4 volte al torace e una al collo. Il 19 dicembre, giorno dell'agguato, la moglie di Wang era in casa nella stessa palazzina dove al piano terra si trova il locale - chiuso per tre volte dal questore fra il 2014 e il 2018 per la presenza di pregiudicati - e dove la coppia viveva con un figlio di 9 anni.

È ricoverato all'ospedale di Lecce

L'uomo è ricoverato all'ospedale di Lecce. Aveva tentato di uccidersi, sparandosi, il giorno dopo l'omicidio, poi era stato dimesso e quindi, a causa di complicazioni, nuovamente ricoverato a Lecce, la sua città di origine, dove si era trasferito. L'ordinanza di custodia cautelare è così stata modificata nel provvedimento di arresto presso la struttura sanitaria pugliese. L'uomo è stato individuato grazie a un lungo lavoro di screening sui modelli dell'auto con cui era giunto al bar, ripresa da diverse telecamere, e l'arma usata è stata trovata e comparata con i bossoli trovati sul luogo dell'assassinio. Il movente ancora non è chiaro ma sembra più probabile quello economico, dato che Pede versava in condizioni economiche precarie e che nel 2018 era fallita la sua società edile, che aveva sede nella stessa zona dove si trova il bar della vittima.