Uno spettacolo della natura, così bello da restarne estasiati. Il cielo del Salento, su Gallipoli, invaso dagli storni che compiono una migrazione per raggiungere posti più caldi. Poi, magari, torneranno in primavera. La grande bellezza della natura ha lasciato a bocca aperta i tanti che in mattinata hanno visto per oltre trenta minuti le rondini volare sul cielo della città bella.

(video di Rita De Bernart)