Troppa fila all'Anagrafe? Presidente e consiglieri comunali si candidano a fare gli impiegati

LECCE – Potrebbe suonare come una provocazione ma la proposta c'è, con tanto di protocollo, e arriva dal presidente del consiglio comunale di Lecce e da due consiglieri che si candidano come impiegati volontari a dare una mano all’ufficio Anagrafe da tempo in affanno, tanto da dover aspettare dai 6 ai 7 mesi per una semplice carta d’identità.

I tre hanno scritto al sindaco Salvemini una lettera pubblicata anche su Facebook da Mignone in cui «premesso che il possesso e la disponibilità dei documenti personali costituisce diritto inviolabile del cittadino; che la grave carenza di personale in cui versa l’ente nonché le ripetute proroghe alle scadenze dei documenti hanno provocato un intasamento nel rilascio delle nuove carte di identità; he la fissazione degli appuntamenti presso il nostro ufficio anagrafe è di gran lunga posticipata nel tempo, con grave disagio per i cittadini, i sottoscritti, nella loro indicata qualità, manifestano la loro disponibilità ad essere impiegati presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Lecce, con delega temporanea, senza alcun costo per l’amministrazione ed in maniera totalmente gratuita, al fine di poter essere d’ausilio all’Ufficio anzidetto per lo smaltimento dell’arretrato, il rilascio del documento di identità ovvero delle funzioni che la S.V. riterrà più congrue ed opportune, purchè finalizzate alla razionalizzazione del servizio ed in totale beneficio della cittadinanza, e ciò con particolare riferimento anche ai giorni del sabato e della domenica ovvero al di fuori dei normali orari lavorativi del detto ufficio». Firmato Avv. Carlo Mignone, Dott. Marco Giannotta e Avv. Pierpaolo Patti.