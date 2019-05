Miglietta: «Pug, copia e incolla dai bollettini regionali». Pala: «Lei mai candidata, non sa di cosa parla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è un altro paragrafo del programma di Saverio Congedo copiato in larga parte. È quello che riguarda il Piano urbanistico generale». Stavolta ad attaccare ilcandidato sindaco di centrodestra è Rita Miglietta, già assessore all'Urbanistica della Giunta Salvemini. «Quel paragrafo riporta fedelmente gli indirizzi emanati dalla Regione e pubblicati sul bollettino regionale, 14 righe senza una visione, senza un progetto politico, buone per qualsiasi città della Puglia (ma non per Lecce)».A stretto giro la replica di Giorgio Pala, consigliere comunale uscente e candidato: «Evidentemente l’ex assessore Miglietta è convinta che tutti i cittadini leccesi conoscano a menadito cosa sia un PUG e che tipo di informazioni contenga. A me sembra il minimo cominciare spiegando agli elettori di cosa si parli, ma Miglietta questo non lo può sapere, non essendosi mai candidata».«In quanto alla visione, fossi nell’ex assessore eviterei l’argomento, considerato che la sua “visione” della fascia costiera non è stata neanche riconosciuta valida dalla Regione, sua “più che amica”. A beneficio di chi lo avesse dimenticato, infatti - chiude Pala - ricordo che il progetto di rigenerazione delle marine, predisposto dall’ex assessore Miglietta, si è classificato ben quarantaquattresimo nella graduatoria regionale, senza maturare quindi alcun diritto al finanziamento».