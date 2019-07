Miele sui tetti dei palazzi alla 167: arriva il primo apiario urbano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come a Parigi, Tokio, Copenaghen e Torino accade da qualche tempo, anche Lecce avrà il suo primo Apiario Urbano, nato all’interno del progetto LEF 167 Cantieri di Antimafia Sociale.Per contrastare la moria delle api, essenziali per garantire la biodiversità grazie al loro insostituibile lavoro di impollinazione, l’Apiario in città condurrà un gruppo di abitanti del Quartiere 167, desiderosi di entrare in contatto con le api e l’apicoltura a pochi passi da casa, in un’affascinante percorso teorico e pratico.Sarà il primo passo per sviluppare la possibilità di produrre il miele del Quartiere 167 a partire dal prossimo anno, per appassionare i bambini con una didattica ludico-formativa coinvolgendo le scuole del Quartiere, partecipare a percorsi e visite guidate in Apiario e prevedere per il futuro una riqualificazione delle aree verdi urbane che tenga conto delle specie mellifere.Testimone d’eccezione Antonio Barletta, ideatore del progetto Urbees il primo progetto di apicoltura urbana realizzato in Italia e nato a Torino nel novembre del 2010.Oltre ad aver installato degli apiari urbani situati in residenze private, musei, centri socio-culturali, orti urbani per la produzione di miele, ha anche condotto degli studi di ricerca al fine di tracciare la biodiversità vegetale urbana. UrBees promuove e sviluppa la cultura e la pratica dell'apicoltura urbana ed elabora, su incarico di enti pubblici e/o organismi privati, studi e ricerche di biomonitoraggio, progetti partecipativi interdisciplinari e laboratori.La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà il prossimo martedì, 9 luglio, alle 11, al complesso San Giovanni Battista di via Novara, a Lecce. Interverranno: Antonia Di Francesco, ideatrice del progetto LEF167; Silvia Miglietta, assessore alle Pari opportunità; Angela Valli, assessore all’Ambiente; Rita Miglietta, assessore all’Urbanistica;Fabio Bonatesta, presidente dell’associazione Villeggiatura in Panchina e organizzatore del seminario di apicoltura; Daniela De Donatis, apicoltrice e partecipante al progetto LEF167 e ideatrice del progetto Apirevolution; don Gerardo, parroco della chiesa di San Giovanni Battista Quartiere 167 - Lecce; Antonio Barletta, ideatore del progetto UrBees – Torino.