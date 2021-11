Dai banchi delle elementari agli uffici della Questura: il piccolo Michele diventa "poliziotto per un giorno"

Sin dai primi anni della sua giovanissima vita ha collezionato spillette, cappelli, manette e cinturoni e per il suo compleanno ha chiesto alla mamma persino la torta con i colori della Polizia. Ma sabato mattina il piccolo grande sogno di Michele, un bambino di 8 anni che vive a Soleto e frequenta la terza elementare, è diventato realtà: "poliziotto per un giorno" e ospite in Questura a Lecce. Il suo desiderio è stato realizzato anche grazie all'iniziativa della Sezione Anps di Galatina.

Il pranzo in mensa con gli agenti poi la relazione di fine giornata

Michele, è un fervido ammiratore della Polizia di Stato e il suo sogno è diventare da grande un agente ed entrare a far parte di “questa grande famiglia”. Così, sabato mattina ha visitato tutti gli uffici operativi e strategici della Questura di Lecce accompagnato dalla mamma e dal presidente della Sezione Anps, Luigi Calò. Alla fine della sua giornata, che nella “relazione” scritta da lui stesso, ha definito "la più bella della sua vita", dopo aver ricevuto alcuni gadget dal questore Andrea Valentino ha consumato anche il pranzo nella mensa di servizio insieme ai poliziotti “veri”.