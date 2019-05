Brucia vivo il padre, la confessione: «Mi umiliava, l'ho lasciato fra le fiamme»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dice di avere solo spruzzato dell'alcol contro il genitore senza l'intenzione di dargli fuoco e di ammazzarlo. Un gesto di stizza per l'ennesima manifestazione di disprezzo che sarebbe arrivata dal padre Antonio. Insomma, Vittorio Leo, 48 anni, agente immobiliare, ha sostenuto di avere causato involontariamente un incidente nella loro villa di Collepasso, l'altro ieri mattina poco prima di mezzogiorno. Pur ammettendo di non aver avere mosso un dito per salvare il padre 89enne, di averlo visto agonizzare e di avere pranzato in casa pur sapendo che fosse morto lì accanto fra dolori atroci: «Sono stato paralizzato dalla paura», la spiegazione fornita agli inquirenti. Ed invece non gli hanno creduto: il decreto di fermo emesso del pubblico ministero della Procura di Lecce, Luigi Mastroniani, lo ha fatto finire in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla circostanza che la vittima sia il genitore. Il magistrato si è orientato in questo modo dopo cinque ore di interrogatorio tenutosi nella notte fra mercoledì e giovedì.Tanti gli aspetti di questa vicenda che lo hanno fatto propendere per la volontà di eliminare il genitore. A cominciare dall'odio covato per anni verso il padre ed ammesso dallo stesso indagato alla presenza dell'avvocato difensore Simone Potente (in sostituzione di Francesca Conte), dei carabinieri della Compagnia di Casarano e della stazione di Collepasso nonché del consulente informatico Silverio Greco. Per la dinamica ricostruita dagli esperti della sezione Rilievi del comando provinciale dell'Arma, nonché per le prime indicazioni arrivate dal medico legale Alberto Tortorella che hanno delineato un delitto non avvenuto per caso: alcol spruzzato sulla maglietta dell'anziano e finito poi sulla fiamma del fornello? Ed allora perché dell'abbigliamento indossato l'altro giorno da Antonio Leo è rimasto solo qualche lembo della parte inferiore dei pantaloni? Perché le ustioni di secondo e terzo grado ricoprono tutto il corpo? Il che pone qualche altra domanda: quanto alcol è finito addosso all'anziano? Una spruzzata da una bottiglia di plastica avrebbe potuto innescare fiamme talmente devastanti da impedire all'anziano di trovare il modo di spegnerle, pur senza l'aiuto del figlio? Ed ancora: che potere offensivo si può addebitare ad una spruzzata di alcol senza una fiamma? E perché ripulire da cima a fondo la casa e bruciare nel camino la bottiglia dell'alcol? Non sembrano tentativi di cancellare tracce che avrebbero potuto dare indicazioni importanti sulla dinamica della tragedia?Ecco, a tutte queste domande Vittorio Leo non ha fornito risposte o quelle che ha dato non sono sembrate convincenti. Le tracce fatte sparire? Un modo per cercare di oscurare la consapevolezza di avere ucciso comunque il padre. Non ha cercato di salvargli la vita: ero scioccato, la sua tesi.Un incidente? Sarà vero? Per ora non sembra, vista l'accusa contestata e la misura cautelare in carcere. Piuttosto tutto questo sta facendo propendere per la necessità di approfondire come quell'anziano sia diventato una torcia umana.Viene al momento considerato solo un punto di partenza il racconto del figlio arrivato quasi al termine di cinque ore di interrogatorio durante il quale ha cercato di far credere all'incidente domestico. Vittorio Leo ha riferito di essere rientrato a casa la mattina di mercoledì verso le undici e mezzo, dopo avere effettuato una ricarica telefonica. Ha trovato il padre ai fornelli. E non avrebbe perso occasione anche questa volta, di manifestargli tutto il suo disprezzo, il genitore: sparisci dalla mia vista, la frase che avrebbe scatenato l'aggressività sfogata spruzzandogli addosso l'alcol dalla bottiglia che si sarebbe portato appresso per casa per disinfettarsi una ferita.Disprezzo perché? E qui Vittorio Leo ha aperto la sua personale pagina sui dissidi che si sarebbero consumati in quella villa sin da quando era un bambino: ha accusato il padre di avere avuto sempre una particolare predilezione per la sorella. Mentre a lui avrebbe riservato freddezza ed umiliazioni: mai un gesto di affetto o di considerazione, solo poche parole. Ma taglienti e pesanti. Ordini, più che altro.Classe 1930, il padre di era laureato a 22 anni. E dopo avere fatto a lungo l'insegnante era stato anche preside. Un uomo stimato a Collepasso, un uomo che oltre la professione si era fatto una famiglia ed aveva messo su una casa di quasi 600 metri quadrati. Tutto quello che non è riuscito a fare il figlio Vittorio, avrebbe ricordato puntualmente il padre. Trattandolo sempre come uno irresponsabile. Un fallito. Tracce dei dissidi familiari, e pesanti pure, si trovano sul profilo Facebook di Vittorio Leo.Anni di amarezze sfociate nell'odio ed esplose l'altra mattina: Vittorio Leo ha raccontato che al cospetto dell'ennesima offesa gratuita avrebbe scagliato contro il padre la prima cosa a portata di mano. L'alcol. A spruzzi. Perché la rabbia non gli abbia fatto scagliare l'intera bottiglia? Nessuna risposta convincente.Il resto del racconto sembra un film dell'orrore: il padre avvolto dalle fiamme, urla per il terrore ed i dolori e lui che resta inerme. Poi si prepara rigatoni con il ragù, pulisce casa da cima a fondo e brucia la bottiglia dell'alcol nel caminetto del seminterrato.Si può restare immobili alla vista di un genitore avvolto dalle fiamme in un incidente domestico, anche se saturi di rancore? No, Vittorio Leo non ha convinto il magistrato ed i carabinieri. Tanto che si continua ad indagare per chiarire semmai non abbia pianificato l'omicidio. Cancellazione delle tracce comprese.Intanto l'indagato domani sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari Giovanni Gallo. Seguirà l'autopsia. Due passaggi che potranno cominciare a fare chiarezza sui tanti dubbi che permangono sulla morte dell'anziano.