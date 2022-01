Temporali, vento forte e nevicate: dalle prossime ore in Puglia nuovo assaggio di inverno

Arriva febbraio e porta con sè un nuovo assaggio di inverno in Puglia. Già dalle prossime ore e sino a metà della prossima settimana, secondo gli esperti metereologi di 3Bmeteo, nuove correnti fredde dal nord Europa porteranno piogge, venti forti, mareggiate e nevicate. In regione già da lunedì secondo le previsioni graduale aumento delle nubi a partire dal pomeriggio con prime piogge o pioviggini sui settori settentrionali e Salento occidentale in serata. Martedì un ulteriore peggioramento con piogge e rovesci ma anche nevicate sin verso i 600-800 mt di quota, a tratti anche più in basso durante i fenomeni più intensi, tra Daunia e Gargano. Il tempo restarà variabile anche mercoledì e giovedì con rischio di piogge e nuovi temporali sul Salento. A fare il resto saranno il calo delle temperature e i forti venti settentrionali.

Il meteo a Bari

Ancora due giorni di tempo stabile e parzialmente soleggiato a Bari e in provincia. Poi da martedì piogge e rovesci interesseranno la città, soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Temperature in calo e venti forti da settentrione con raffiche anche prossime ai 70/80 km/h che tenderanno poi gradualmente a scemare entro giovedì.

Il meteo a Brindisi

"Nel dettaglio di Brindisi il tempo si manterrà stabile e ampiamente soleggiato almeno sino a lunedì mentre martedì è atteso un rapido aumento della nuvolosità con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge soprattutto tra il tardo pomeriggio e le prime ore serali - fanno sapere gli esperti di 3Bmeteo - Ancora variabilità, poi, tra mercoledì e giovedì con ancora il rischio di qualche piovasco. Il tutto accompagnato da un calo termico da martedì con massime che si porteranno vicino ai 10/12 gradi e ventilazione in sensibile rinforzo dai quadranti settentrionali con raffiche anche prossime ai 70/80 km/h".

Il meteo a Lecce

Domenica e lunedì lunedì ancora soleggiati. Nubi in aumento da martedì e piogge e rovesci previsti a Lecce e nel resto del Salento tra il pomeriggio e la serata. Ancora variabilità tra martedì e mercoledì con il rischio di qualche piovasco, in attesa poi di un miglioramento più deciso tra venerdì e sabato. Temperature in calo da martedì, "quando irromperanno tese correnti settentrionali con raffiche anche prossime ai 60/70 km/h che tenderanno poi gradualmente a scemare entro giovedì".

Il meteo a Taranto

Pioggia e schiarite a partire da martedì su Taranto e su tutta la provincia ionica e venti forti da nord con raffiche sino a 50 km/h. Tempo prevaltemente sereno anche mercoledì ma radicale calo termico con minime che si attestano intorno ai 2°. Qualche nube sparsa ma tempo prevalentemente soleggiato anche giovedì, seppure i venti forti persisteranno con raffiche tra 36 e 40 km/h.