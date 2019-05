Messuti in fuga, l'ora delle polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il momento della riflessione per il centrodestra leccese. Che, però, è condita da polemiche e accuse. Alimentate in particolare, tra veleni più o meno dichiarati, dalle ultime dichiarazioni di Gaetano Messuti, l'ex vicesindaco che con Saverio Congedo avrebbe dovuto formare il ticket in caso di vittoria e che, parole sue, sta già valutando se passare con Michele Emiliano alle Regionali del 2019.La disfatta delle urne brucia ancora e c'è chi giura che solo il tempo guarirà le ferite. «Pancia a terra», dice qualcuno. Si ricomincia a lavorare e ricostruire. Partendo dall'onestà «al di là delle responsabilità singole», aggiunge qualcun altro.Di certo - ed è quasi un coro nel centrodestra - a perdere non è stato il solo candidato sindaco. Piuttosto le cause andrebbero ricercate in una disaffezione da parte dell'elettorato di centrodestra che ha perso il contatto con la politica che non è stata in grado di ascoltare le esigenze dei cittadini, e che ha preferito - e preferisce - ancora oggi «parlare di leadership» e «di patti davanti al notaio» invece di guardare ai reali problemi della città.Quello che, invece, ha saputo fare il centrosinistra di Carlo Salvemini «che ha vinto anche grazie agli uomini del centrodestra. È da questa analisi che dobbiamo partire e capire come dobbiamo fare a recuperarli».Rompe il silenzio Damiano D'Autilia, già consigliere comunale ed ex assessore della seconda giunta Perrone. Rimasto per scelta fuori dai giochi elettorali, D'Autilia ha seguito da vicino anche queste amministrative: «Nemmeno davanti ad una disfatta così eclatante riusciamo ad essere onesti al di là delle responsabilità dei singoli. Presunzione e risentimento sono una miscela esplosiva. E assistiamo perfino a chi appicca fuoco alla casa e poi è il primo a voler scappare come nel caso di Messuti».Lancia la prima granata D'Autilia alla volta dell'ex vicesindaco protagonista in questa campagna elettorale e pronto - all'indomani della sconfitta - ad abbandonare la casa bruciata «da lui stesso, perché poteva sottrarsi alle Primarie disinnescando questa bomba» per approdare in Regione Puglia seguendo l'esempio - come lui stesso ha ammesso - del leader («ci risiamo»), Michele Emiliano.«Sono disarmato davanti a tutto questo: si parla ancora di leadership, di generali ma siamo senza soldati. E quale sarebbe poi il modello che Messuti vorrebbe inseguire: quello di Emiliano che fa compravendita politica? Sono molto preoccupato - prosegue - abbiamo perso l'identità». «Un gesto di pessimo gusto»: così aggiunge D'Autilia riferendosi a Messuti e tra l'altro «non c'è bisogno di chiedere permesso». Se Messuti vuole andar via dal centrodestra - sembra di capire - non saranno in tanti a trattenerlo. Gli errori del passato e quelli recenti? L'accordo dal notaio mal digerito dalla gente che ha solo visto una fame di potere, il nome di Adriana Poli Bortone buttato lì in pasto a tutti come candidato sindaco e poi ritirato «non ho mai visto un segretario di partito fare una cosa del genere», prosegue D'Autilia. E dunque? Per l'ex assessore la strada che oggi il centrodestra deve scegliere è quella «di ristabilire un dialogo con gli elettori che abbiamo perso negli anni. Bisogna riconoscere i propri errori».Dello stesso avviso Angelo Tondo, uomo storico del centrodestra (e ora rimasto fuori dal Consiglio) convinto che la sua parte politica oggi «soffra di divisioni interne sia nella frizione con Adriana Poli sia all'interno dell'intera coalizione. La leadership di Emiliano un esempio? È un pessimo esempio di leadership - dice - sia dal punto di vista politico, perché lui compra e vende tutto, che amministrativo dell'ente Regione, vedi il caso Di Gioia e il problema Xylella».Nelle prossime ore non è escluso che si convochi un tavolo di confronto tra i partiti alla luce del risultato elettorale: «Si deve riparte da un'analisi vera e profonda del centrodestra. Probabilmente, per provare a ripartire con energie nuove e giovani che possano dare un contributo di freschezza e novità. Ma soprattutto - sottolinea- evitando comportamenti arroganti del passato».Ci ripensa invece sul metodo delle primarie il coordinatore provinciale di Forza Italia Paride Mazzotta che in un post su facebook scrive: «Noi lo avevamo detto in tempi non sospetti che a Lecce le Primarie non rappresentavano il giusto sistema di selezione della candidatura. Ma per il bene della coalizione e in nome dell'unità ci siamo adeguati». Oggi, per Mazzotta è necessario «un esame di coscienza» azzerando ciò che è stato fatto fino a questo momento e «ripartendo dai partiti e dalle civiche con umiltà e capacità di dialogo tra tutte le forze in campo, perché - dice raggiunto telefonicamente - i personalismi hanno stabilito un esisto tutt'altro che positivo. Sono convinto - conclude - che la città sia una città di centrodestra e che nelle fila della sinistra ci siano nostre anime del centrodestra. Dobbiamo capire quali sono veramente i nostri errori».E la fuga di Messuti che pure Forza Italia ha sostenuto alle Primarie? Mazzotta si rifugia in parole diplomatiche: «Il nostro è stato un patto federativo per le Primarie. È chiaro che il nostro auspicio è che non si faccia incantare anche lui da sirene diverse che sono alternative alla coalizione di centrodestra».