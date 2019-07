Messuti entra ufficialmente in Forza Italia: sarà il coordinatore dei movimenti civici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Adesso è ufficiale: Gaetano Messuti aderisce a Forza Italia. Domani pomeriggio, alle 15, nella sede nazionale di Forza Italia, il coordinatore regionale del partito, l'europarlamentare Mauro D’Attis, ed il vice commissario, il senatore Dario Damiani, terranno una conferenza stampa insieme all’avvocato ed ex assessore comunale leccese Gaetano Messuti, candidato alle primarie del centrodestra per le scorse amministrative a Lecce, per la sua ufficiale adesione al partito. A lui sarà affidato l’incarico di responsabile regionale per la Puglia delle liste civiche collegate al partito. Interverranno il responsabile nazionale delle liste civiche, il senatore Massimo Mallegni, il coordinatore provinciale di FI Lecce, Paride Mazzotta, e i parlamentari pugliesi.