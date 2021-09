Merine, scontro fra auto e moto all'incrocio: ferito gravemente un centauro

Violento scontro a Merine, frazione di Lizzanello, fra un'auto e una moto, dopo il residence “Giardini di Atena”, in direzione del capoluogo salentino. Nell'impatto è rimasto ferito G.A., 56 anni di San Pietro in Lama: il centauro è stato soccorso dall'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Lecce.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del comando provinciale di Lecce, intervenuti sul luogo dell'incidente, il motociclista usciva da Merine per immettersi sulla strada che conduce fino al capoluogo provinciale. Stava per attraversare un incrocio privo di segnaletica e semaforo, quando è stato travolto dalla vettura.