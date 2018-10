Paura all'ufficio postale: in due irrompono armati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Travisati ed armati sino ai denti, hanno fatto irruzione nell'ufficio postale gremito di clienti e li hanno costretti a stendersi per terra, per poi portare a termine la rapina e fuggire col bottino.L'assalto armato, l'ennesimo avvenuto nelle ultime settimane nel Salento, è stato compiuto attorno alle 8.30 ai danni dell'ufficio postale di Merine, situato in via Montenegro.Ad agire, stando alle prime informazioni raccolte, tre malviventi, tutti col volto coperto da passamontagna ed armati: uno di mitra, l'altro pare di kalashnikov ed il terzo, che fungeva da palo ed attendeva sull'uscio delle Poste, brandiva un fucile.Ottenuti i contanti, un bottino di 1000 euro circa, i rapinatori si sono dileguati a bordo di una Lancia Delta, facendo perdere le loro tracce. Sul posto, oltre ai carabinieri, si è reso necessario l'intervento del 118, a causa di alcune persone colte da malore per il forte spavento. Fortunatamente, però, nessuno è rimasto ferito.