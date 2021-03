Sanificazione lampo: riapre il mercato di Porta Rudiae

Mercatino rionale covid free a Lecce dove questa mattina è stata portata a termine la sanificazione della piccola area mercatale di Porta Rudiae. L'operazione si è resa necessaria dopo l'accertamento, sabato, di 4 contagiati - due dei quali riconducibili a un fruttivendolo e un macellaio - dal nuovo coronavirus.

Allerta a Lecce, 8 positivi in un supermarket. Al mercato Rudiae i contagi salgono a 4, altri 6 casi alla Lupiae. Sospetto focolaio in una scuola

Lecce, casi al Livio Tempesta. Due (forse tre) contagi al mercatino di Porta Rudiae



Come annunciato ieri dall'assessore alle Attivita produttive Paolo Foresio, oggi - al termine della sanificazione - il mercato potrà riaprire, ma non del tutto: sarà consentita la ripresa delle attività di vendita solo per quei commercianti risultati negativi ai tamponi molecolari effettuati nelle scorse ore.