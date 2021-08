Case vacanza, il mercato immobiliare cresce i Puglia: boom a Gallipoli e Polignano

Nella seconda parte del 2020 il mercato della casa vacanza in Puglia ha messo a segno un ribasso molto contenuto dei valori, pari a -0,4%. Le località turistiche della provincia di Lecce registrano una diminuzione dello 0,5%, sostanzialmente stabili quelle della provincia di Brindisi (+0,6%) e Bari (+0,3%).

A Gallipoli, i cui prezzi sono stabili, il mercato immobiliare è dinamico sia sul segmento della prima casa sia su quello della casa vacanza. Ci sono stati diversi interventi di riqualificazione su vecchi immobili in disuso e le quotazioni del nuovo fronte mare toccano punte di 3000-3500 euro al mq. L'elevata domanda di immobili in affitto per la stagione estiva ha determinato una buona domanda ad uso investimento che spesso si concentra nel centro storico della città dove un ristrutturato si scambia a prezzi medi di 1700 euro al mq. Qui si concentrano le tipiche case del posto. Le compravendite di casa vacanza si concentrano soprattutto nelle zone marine di Lido S. Giovanni, Baia Verde, Riva Levante e Rivabella dove un fronte mare arriva anche a 2000 euro al mq. Chi cerca soluzioni indipendenti o semindipendenti con spazi esterni si rivolge a Baia Verde le cui quotazioni sono di 1400-1500 euro al mq. Bene anche il mercato della prima casa che vede un discreto dinamismo di persone locali ma anche di chi risiede nei comuni limitrofi.

Nella seconda parte del 2020 il mercato immobiliare di Polignano a mare si è dimostrato vivace e ha confermato dinamiche che si erano messe in luce già l'anno scorso. C'è stata, infatti, una rivalutazione delle case in campagna dove tanti hanno ricercato soluzioni indipendenti oppure terreni su cui costruire abitazioni. I terreni in posizione strategica (vicini al paese ed in zona panoramica con suggestiva vista mare, ferma restando la possibilità di edificare abitazione ed annessi depositi agricoli) possono costare intorno a 10-12 euro al mq, per scendere a 5 euro al mq in zone meno appetibili