Petardi e fuochi d'artificio: piccola polveriera ritrovata nel mercato

Strano ritrovamento questa mattina intorno alle 9 da parte della polizia di Otranto. Gli agenti sono stati informati da alcuni operatori ecologici della presenza di un pacco sospetto depositato all’interno di un cassonetto dei rifiuti nella locale area mercatale. Una volta transennata e messa in sicurezza l’area un artificiere ha ispezionato il pacco. All' interno decine di fuochi pirotecnici privi di classificazione ed etichetta più una lunga serie di petardi e botti privi di categoria. Vista la molte del materiale esplosivo il tutto è stato affidato agli artificieri per la distruzione.

