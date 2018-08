Taranta, l'italoamericana LP gira un videoclip a Nociglia e poi viene conquistata dai panzerotti di Soleto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri a Nociglia per girare un nuovo videoclip, oggi a Soleto ad assaporare i famosi “panzarotti” di patate. Dopo le prove a Zollino con l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta quest’anno diretta da Andrea Mirò, continua la full immersion salentina per l’italoamericana Laura Pergolizzi, nota nelle classifiche musicali di mezzo mondo con il nome d’arte LP. È lei l’ospite internazionale della 21esima edizione del Concertone de La Notte della Taranta in programma sabato sera a Melpignano.LP ha scelto delle semplici stradine di Nociglia, oltreché una villa del paese, per girare alcune scene del nuovo videoclip di “Day by day” che la vedrà accanto al trio russo "Swanky Tunes”. Su Instagram la cantautrice ha evidenziato il suo entusiasmo per il paesino che sta ospitando le riprese: «Is such a beautiful little town» (è un così bel paese) è il commento che si legge sotto la foto.Nelle ultime ore invece ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le foto dei lunghi panzerotti di patate mangiati a Soleto.LP domani sarà a Melpignano insieme agli altri ospiti di quest’anno per le prove generali del Concertone. Porterà sul palco la sua versione di Pizzicarella ma anche una versione “pizzicata” della sua famosissima “Lost on you”.