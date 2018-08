Melpignano, il murales "bucolico" nel parco della pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELPIGNANO - Un nuovo murales, di dimensioni molto grandi ispirato alla campagna salentina e firmato da Chekos Art ha fatto la sua comparsa nelle scorse ore all'interno del Parco della Pace di Melpignano.Il bellissimo lavoro ritrae una giovane ragazza con un corvo poggiato sulla spalla, circondata dal grano ed è stato realizzato in occasione del So What festival, che si tiene in questi giorni nel comune.