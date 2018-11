Meloni accolta da protesta a Lecce, lei risponde coi selfie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Un gruppo formato da una ventina di appartenenti ai centri sociali ha manifestato all'arrivo a Lecce di Giorgia Meloni, impegnata in un flash mob sulla sicurezza organizzato dalla segreteria cittadina di Fratelli d'Italia sul piazzale della stazione ferroviaria. La leader di Fdi é stata accolta da un coro di «vattene via». Il gruppo é stato isolato dalla polizia in assetto antisommossa in un angolo della strada. Pronta la risposta della parlamentare al megafono: un selfie con sullo sfondo la protesta e poi l'inciso provocatorio: «Non vi si vede nella foto, siete troppo pochi dovete tornare più numerosi la prossima volta». All'iniziativa erano presenti iscritti, dirigenti del partito e militanti. «Sono dei poveri scemi - sottolinea la leader di Fdi in diretta facebook commentando le contestazioni ricevute a Lecce - figli di papà che non hanno grandi motivazioni nella vita e che urlano cose senza senso contro chi si dà da fare per la propria comunità. Ognuno è libero di fare quello che vuole: ricordo che quando lo Stato ha tentato di andare a San Lorenzo dopo che dei signori hanno drogato, violentato e ammazzato una ragazzina, gli amici di Roma di questi signori stavano lì a difendere gli spacciatori e a impedire che lo Stato arrivasse. Questa gente è sempre schierata dalla parte sbagliata e anche oggi loro sono qui perché gli dà fastidio che qualcuno venga a dire basta spacciatori, basta delinquenza e basta criminali, perché loro li coprono».