Nardò, ecco la squadra di Mellone. La vice è la Sodero, tre le donne in giunta

C'è la nuova giunta di Nardò. Il sindaco Pippi Mellone brucia le tappe e a distanza di 48 ore dalla proclamazione nomina la squadra di governo. Sette assessori - quattro conferme e tre novità - per una giunta, dice il primo cittadino, "sicuramente rinnovata, ma rodata dall’esperienza degli ultimi cinque anni e da un modello di governo improntato a concretezza, celerità ed efficienza".

Tutte le deleghe degli assessori



La prima novità è la nomina di una donna a vicesindaco. Si tratta di di Maria Grazia Sodero (eletta con la lista Difendere Nardò), 41 anni, alla quale sono state confermate le deleghe a Servizi Sociali, Politiche per la famiglia, Emergenza abitativa e Piano Sociale di Zona. Un’altra conferma è quella di Oronzo Capoti (Libra), 60 anni, che gestirà le deleghe a Lavori Pubblici, Pubblica Illuminazione ed efficientamento energetico, Manutenzione stradale. Confermato in giunta anche Gianpiero Lupo (Liberi Popolari), 46 anni, cui vanno le deleghe a Finanze, Tributi, Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, Catasto, Risorse umane. La quarta conferma è quella di Giulia Puglia (Pippi Sindaco di tutti), 34 anni, responsabile delle deleghe a Cultura, Pubblica Istruzione, Musei, Marketing territoriale, Teatro Comunale, Biblioteche, Centro Storico e Marine, Formazione, Caccia e Artigianato.

I volti nuovi nella stanza dei bottoni

Il primo volto nuovo è quello di Pantaleo Lelè Manieri (Obiettivo Comune), 41 anni, che si occuperà di Turismo, Spettacolo, Commercio e Politiche comunitarie. Tra le novità anche Andrea Giuranna (Avanti Nardò), 32 anni, neo assessore a Urbanistica, Rigenerazione e riqualificazione dell’edificato, Verde pubblico, Parchi e Aree Protette, Pug, Demanio, Lotta all’abusivismo e condono. Infine, la più giovane della squadra sarà Sara D’Ostuni (candidata con Nardò x Bene), 31 anni, che si occuperà di Polizia Locale, Servizi Demografici, Pari Opportunità, Innovazione tecnologica, linguaggi digitali e Affari generali. Il sindaco Pippi Mellone ha tenuto per sé la delega all’Ambiente.

Mellone: "La giunta più giovane della storia di Nardò"

“Sono orgoglioso di annunciare alla città la nuova giunta - dice Pippi Mellone - appena 48 ore dopo la proclamazione. Un mix di esperienza e freschezza, sulla strada ben tracciata dell’enorme e proficuo lavoro compiuto negli ultimi cinque anni. Una squadra collaudata e nello stesso tempo giovane, visto che l’età media è appena superiore ai 40 anni, senza dubbio la più giovane nella storia della nostra città. Un altro primato di cui andare fieri. Il nuovo governo cittadino nasce sulla base della strepitosa vittoria elettorale ed è la perfetta composizione di competenze e ragioni politiche. Questa è una squadra che farà molto bene. Ci tengo ad annunciare che Antonio Tondo, su unanime indicazione delle nove liste a sostegno della coalizione e quindi dell’amministrazione, sarà proposto alla nuova assise per l’elezione a presidente del consiglio comunale. Una disponibilità quella di Tondo, forte di un consenso di ben 744 preferenze personali, di cui lo ringrazio. Ora si torna al lavoro - chiude il primo cittadino - anche se in verità non abbiamo mai smesso”.