Omicidio Fasano, confermato ergastolo per i due presunti assassini

La Corte d’Assise d’Appello (presidente Vincenzo Scardia) conferma l'ergastolo con isolamento diurno per Daniele Manni, 41enne di Casarano e Angelo Rizzo, 25enne residente a Melissano, i presunti assassini di Francesco Fasano, ucciso sera del 24 luglio di tre anni fa nella faida interna scoppiata nel gruppo criminale di Melissano per accaparrarsi territori e guadagni con la droga.

I giudici di secondo grado dunque hanno confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Lecce per le ipiotesi di reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai motivi abietti e futili connessi con il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'omicidio del giovane



Fasano fu ammazzato la sera del 24 luglio di tre anni fa con un solo colpo di pistola calibro 9 con la canna quasi poggiata accanto all’occhio sinistro. Praticamente a bruciapelo. Una esecuzione in piena regola come rilevato poi dall'autopsia. Dall'esame autoptico emersero lesioni da investimento sul tronco, le braccia e le gambe, subite dalla vittima gettata per strada ed investita casualmente da una macchina di passaggio lungo la Melissano-Ugento.