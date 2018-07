© RIPRODUZIONE RISERVATA

Melissano - Incidente stradale stamane intorno alle 9.30 a Melissano sulla circonvallazione che collega la provinciale per Racale alla zona industriale e alla provinciale Taviano-Casarano.Un 18 enne del posto, Giulio Fruttuoso era alla guida di una Matiz quando per circostanze ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta e andando a sbattere, demolendolo, il muro di cinta di un'abitazione. L'impatto e' stato violento. Il giovane e' stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Ferrari di Casarano. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale in collaborazione con i carabinieri.