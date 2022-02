Incendio nella notte: il furgone di una ditta distrutto dalle fiamme. Danneggiato un altro mezzo

È mistero sulle cause dell'incendio divampato la scorsa notte a Melissano in provincia di Lecce. Mezz'ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco di Gallipoli sono intervenuti in via Felline per un incendio di autovettura Fiat Doblò, di proprietà di un’azienda di Felline. Il furgone era in uso a un'impresa di movimentazione terra del posto.

Le fiamme danneggiano un'altra auto

Le fiamme che avevano avvolto la parte anteriore del Doblò hanno danneggiato anche una Fiat Punto - di proprietà della moglie del titolare della ditta - parcheggiata nella vicinanze. Eliminato ogni focolaio residuo i vigili del fuoco hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio e al momento rimangono in fase di accertamento.