Chiusa in casa, violentata e lasciata senza cibo: arrestato l'ex compagno

Ha segregato in casa l’ex convivente e l’ha sottoposta ad abusi sessuali e lesioni personali per alcuni giorni. Sono le accuse nei confronti di un uomo di 38 anni, di Melissano, che è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Racale in flagrante per i reati di sequestro di persona, violenza sessuale e atti persecutori.

L'uomo non poteva avvicinarla



Come la donna ha spiegato nella denuncia-querela, l’uomo, nonostante fosse già sottoposto al divieto di avvicinamento, l’ha avvicinata e poi rinchiusa nella propria abitazione. Poi ha sorpreso la vittima mentre di nascosto stava telefonando a un parente per chiedere aiuto. È stato proprio quest’ultimo, infatti, ad avvisare i carabinieri. Nel frattempo il 38enne, avendo capito di essere finito nei guai, ha riaccompagnato a casa la ex convivente a bordo della propria automobile, forse nella speranza di farla franca. Ma vicino casa della donna è stato fermato dai carabinieri, ai quali la stessa vittima ha raccontato la disavventura e gli atti persecutori subiti.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e accompagnato nel carcere di “Borgo San Nicola”, a Lecce.