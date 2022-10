Melissano, crolla il solaio di un'abitazione in via Veronese

Crolla il solaio di un'abitazione a Melissano. E' accaduto in via Paolo Veronese poco prima delle 20. La casa era per fortuna disabitata, quindi non si registrano feriti. Il materiale crollato ha invaso la stradina di un vicolo che fa angolo con la strada principale bloccandosi contro il muro di una struttura confinante.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Sono in corso le verifiche su eventuali danni alle abitazioni confinanti. La zona è stata transennata. Probabile che il cedimento sia dovuto alla pioggia battente caduta nei giorni scorsi.