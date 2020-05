"Cattive frequentazioni". Chiuso per 15 giorni il bar Movida

Frequentato da personaggi pienamente inseriti in contesti di criminalità organizzata e responsabili di gravissimi reati: per questo motivo i carabinieri della stazione di Melissano hanno eseguito il provvedimento di chiusura per 15 giorni del Bar Movida di Melissano, di proprietà di una donna del posto.



I fatti risalgono a prima della chiusura degli esercizi commerciali a causa della pandemia. Lo stesso bar era stato colpito da analogo provvedimento nel 2019.

