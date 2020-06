La testa mozzata di un cucciolo di volpe per strada: s'indaga per uccisione di animale con crudeltà

Non solo è stato barbaramente ucciso, ma la sua testa è anche stata lasciata al centro della strada, quasi fosse un trofeo. Il personale dei carabinieri Forestali di Otranto indaga sul ritrovamente della testa mozzata di un cucciolo di volpe, abbandonata sull'asfalto al centro della sede stradale in località Masseria Cassano, a Melendugno.



Le ipotesi di reato sono uccisione di animale con crudeltà e abbattimento di speci cacciabile in periodo non consentito. Pochi i dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto deliberato.

Ultimo aggiornamento: 16:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA