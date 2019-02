Il vento spezza la scala: danni e paura al campo sportivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELENDUGNO - Questa volta il forte vento non ha risparmiato nemmeno lo stadio. È successo stamattina a causa della forza furiosa dello scirocco. Le raffiche erano così forti da smantellare una scaletta montata su un riflettore nel campo sportivo di Melendugno. Per circa un'ora la scala è stata sventolata dalle raffiche di vento come se fosse una bandiera. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco allertati dal vice sindaco di Melendugno Simone Dima.La situazione adesso è sotto controllo dopo l'intervento dei caschi rossi che hanno faticato non poco per rimettere in sicurezza l'area.