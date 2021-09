Melendugno, perde il controllo dell'auto e sbatte contro un muretto. Donna in prognosi riservata

Un gravissimo incidente è avvenuto intorno alle 16, sulla provinciale 145 Melendugno in direzione San Foca, all’altezza del terzo chilometro vicino al cantiere nautico. Una donna V.R. le sue iniziali, al volante di Grande Punto è uscita di strada per cause ancora da accertare, sfondando il muretto che costeggia la carreggiata.

Codice rosso per la donna, trasportata d’urgenza una ambulanza del 118 l’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove si trova ora in prognosi riservata. Ad intervenire e seguire le indagini gli agenti della Polizia Locale al comando di Antonio Nahi.

