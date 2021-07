Melendugno, in casa con 2,8 chili di marijuana: arrestato

In casa sua i carabinieri della stazione di Melendugno hanno trovato 2,8 chili di marijuana: per questo C.G., 47 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'ambito della perquisizione, all'interno di un vecchio torrino di pertinenza dell'abitazione che il 47enne aveva adibito a laboratorio per l'essicazione, i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche due ventilatori, un bilancino e il materiale necessario al confezionamento delle dosi. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari.