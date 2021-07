Melendugno, alla vista dei carabinieri si danno alla fuga: denunciati due ragazzi trovati con 310 grammi di “erba”

Alla vista dei militari sono fuggiti, precipitosamente. E sono anche riusciti a far perdere e proprie tracce e disfarsi del borsello “scottante”. Ma i carabinieri sono riusciti comunque a scovare due giovanissimi - 18 e 19 anni, incensurati - che ieri, a Melendugno, sono scappati a bordo della loro auto per le vie del centro abitato non appena li hanno visti. I militari hanno anche recuperato il borsello gettato via, all'interno del quale i due amici avevano nascosto 310 grammi di marjiuana e 225 euro in contanti, ritenuto probabile provento di spaccio. I due ragazzi, quindi, sono stati denunciati.