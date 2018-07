Melendugno, affidamento del canile comunale: indagato il comandante della polizia municipale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comandante della polizia municipale di Melendugno Antonio Nahi è indagato per abuso d'ufficio, nell'ambito di una vicenda che riguarda l'affidamento del canile comunale a un privato. Nonostante la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari Edoardo D'Ambrosio ha emesso una ordinanza di imputazione coatta: spetterà ora al pm, entro dieci giorni, formulare l'imputazione nei confronti di Nahi. Secondo il gip la procedura di affidamento del canile non avrebbe rispettato i requisiti, in particolare quelli a tutela della libera concorrenza.