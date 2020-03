Medici, chiamata alle armi. C'è anche l'oncologo Serravezza

C’è anche l’oncologo e immunologo salentino Giuseppe Serravezza, tra i 7900 sanitari che sabato hanno risposto alla chiamata della Protezione Civile che aveva avviato una ricerca straordinaria, e attiva solo per 24 ore, per reclutare 300 medici e fronteggiare l’emergenza Coronavirus negli ospedali della regione Lombardia, e negli ospedali del Nord. In pensione da pochi mesi e all’età di 69 anni, l’ex medico dell’ospedale di Gallipoli, e responsabile scientifico della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, non ha esitato a rispondere alla chiamata e si dice pronto a partire. « E quando gli si chiede se è pronto a partire subito risponde senza indugi» . © RIPRODUZIONE RISERVATA