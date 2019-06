© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAGLIE - Una sepsi addominale derubricata come generica infezione urinaria. Sarebbe stata la causa della morte della 68enne Lucia Piscopo, avvenuta all'ospedale di Scorrano nel 2016 e che ha portato il rinvio a giudizio di quatto medici in servizio presso il reparto di medicina: A.M., 61 anni, di Lecce; U.G.C., 58 anni, di Poggiardo; A.C., 58 anni, di Otranto e A.B.R., 59 anni, di Spongano.Gli imputati dovranno difendersi dall’accusa di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.In aula saranno presenti anche il marito e i tre figli della vittima che hanno avanzato una richiesta risarcitoria di 1 milione e 600mila euro.Secondo quanto ipotizza la Procura, i medici nei primi due giorni di ricovero non avrebbero eseguito il previsto monitoraggio ematochimico e strumentale e la sepsi addominale latente sarebbe stata diagnosticata tardivamente nonostante i sintomi, febbricola e anemia, fossero già evidenti da subito.