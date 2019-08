«Mediatore per la mazzetta al giudice»: chiesta l'interdittiva per il cancelliere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiesta la misura interdittiva per il cancelliere del Tribunale civile coinvolto nell'inchiesta che il 12 giugno dell'anno scorso fece finire agli arresti il giudice onorario (got) Marcella Scarciglia, 44 anni, di Veglie. Amedeo Donno, 49 anni, di Sogliano Cavour, rischia un provvedimento di sospensione di un anno, poiché accusato di concussione in concorso con la got ormai libera da qualsiasi misura cautelare: nell'inchiesta del pubblico ministero della Procura di Potenza (competente per i reati contestati e subiti dai magistrati della Corte d'Appello di Lecce), Paola Mandurino, gli viene contestato di avere fatto quella telefonata per sollecitare - questa la tesi dell'accusa - il consulente grafologo che poi versò una mazzetta di 1.500 euro alla got, detraendoli alle liquidazioni di due incarichi affidatigli dalla stessa giudice.Ieri l'interrogatorio di garanzia a Potenza con il giudice per le indagini preliminari (gip) Ida Iura ed alla presenza dell'avvocato difensore Donato Mellone: Donno ha respinto le accuse di essersi prestato ad indurre il consulente a versare parte delle sue parcelle. Ha sostenuto invece di essersi limitato ad eseguire le indicazioni arrivate dal giudice della sua segreteria, la got Scarciglia. Come è prassi nelle cancellerie dei Tribunali: un consulente, come anche un avvocato o comunque una delle parti nella causa, viene contattata dalla cancelleria e non direttamente dal giudice.Il coinvolgimento di Amedeo Donno era già emerso nel corso delle indagini condotte dagli investigatori della sezione di polizia giudiziaria della polizia di Stato distaccata alla Procura di Lecce. Ed è finito con nome e cognome associato all'ipotesi di reato, sull'avviso di proroga delle indagini preliminari notificato a marzo scorso. L'indagato ad ogni modo ha preso le distanze da qualsiasi coinvolgimento nella concussione ammessa poi dalla got Scarciglia nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto in flagranza (è difesa dagli avvocati Giuseppe Corleto ed Antonio Malerba): per dire di avere riferito unicamente che la got chiedeva di essere raggiunta in Tribunale. E senza entrare nel merito delle ragioni di quell'incontro.La decisione sull'applicazione o meno della misura interdittiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore e terrà conto anche della richiesta avanzata dal difensore dell'indagato il giorno dopo l'arresto della got Scarciglia: ottenne lo spostamento in un altro ufficio.Fu arrestata in flagranza, la giudice: il consulente la raggiunse a Veglie per consegnarle 1.500 euro, «1.500 euro, vabbè vedi tu...tanto poi ci sono le altre...adesso iniziamo un rapporto di collaborazione. Tutte quelle che mi capitano, figurati», una parte della trascrizione del colloquio riportato nelle carte dell'inchiesta.Millecinquecento euro da detrarre ai complessivi 4.000 euro per le consulenze grafologiche consegnate una giugno 2017 e l'altra a marzo 2018. Se e quale sia stato il ruolo del cancelliere, è un'ipotesi che sta passando al vaglio del gip di Potenza.