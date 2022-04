Medaglia d'oro al pasticciere salentino. Realizza Ryana, l’Avatar degli abissi

Lui è Marco Andronico, un pasticciere di Sannicola ed è stato premiato con una medaglia d’oro nella sesta edizione del “Campionato della cucina italiana”, indetto dalla Federazione Italiana Cuochi e che si è svolto a Rimini dal 27 al 30 marzo.

Marco Andronico, già campione assoluto nell’edizione 2020, ha presentato alla giuria (categoria - Artistica D2) una statua interamente lavorata a mano e realizzata con 80 chilogrammi di margarina vegetale. In poco più di tre mesi di lavoro, giorno dopo giorno, ha plasmato con le sue mani e dato vita a Ryana: l’Avatar degli abissi. Andronico è noto anche per le sue inarrivabili sculture in cui utilizza come materia prima la frutta.

