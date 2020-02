Mazzette e assunzioni, condannati l'imprenditore Ricchiuto e un ex assessore

Ultimo aggiornamento: 23:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti, mazzette e assunzioni al Comune di Cellino San Marco , la sentenza di primo grado infligge quattro anni e mezzo di reclusione all’imprenditore Tommaso Ricchiuto , 75 anni, originario di Tiggiano, patron della Igeco Costruzioni; tre anni al suo uomo di fiducia, Alfredo Bruno Bruno, 63 anni, di Calimera, responsabile tecnico dell’azienda; ed infine sei anni e mezzo a Gabriele Elia, 37 anni, di Cellino, nelle vesti di assessore con delega ai Servizi sociali, Tempo libero, Politiche giovanili, Politiche comunitarie e Cooperazione internazionale della giunta dell’allora sindaco Francesco Cascione (determinante la sua confessione fiume dopo il blitz) sciolta poi a seguito degli accertamenti disposti dalla Prefettura di Brindisi sulla scorta dell’inchiesta penale condotta dal pubblico ministero Antonio Costantini con i carabinieri e la guardia di finanza.L’inchiesta che ha dato vita al processo con riti alternativi scelti da gran parte dei 21 imputati, fra questi l’ex primo cittadino, ex assessori ed imprenditori. Ed al processo conclusosi nei giorni scorsi con il dispositivo della sentenza dei giudici della sezione unica penale del Tribunale di Brindisi. Accolta la richiesta di condannare tutti gli imputati arrivata dal pubblico ministero Luca Miceli, nella discussione delle udienze del 17, 24 e 31 gennaio che hanno visto gli avvocati difensori Viviana Labbruzzo, Luigi Covella e Giancarlo Camassa chiedere l’assoluzione o il minimo della pena.Mazzette, ossia corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio l’accusa di cui hanno risposto i tre imputati perché tutti coinvolti in quella parte dell’inchiesta che ha riguardato la contestazione di passaggi di denaro dalle mani di Ricchiuto a quelle di Alfredo Bruno e da quelle di Alfredo Bruno alla giunta comunale di cui faceva parte Gabriele Elia: «Si facevano promettere in distinte occasioni la dazione di 20mila euro ogni tre-quattro mesi, dazione poi concretamente effettuata su incarico di Ricchiuto ad Alfredo Bruno, somme di denaro consegnate nello studio professionale di Cascione che venivano poi suddivise con gli altri componenti della giunta. Nonché la ulteriore promessa di assumere a tempo pieno due lavoratori già assunti a tempo parziale», recita il capo di imputazione.La corruzione è quella dell’appalto per l’affidamento dei servizi di igiene urbana per l’importo di poco meno di tre milioni e 400mila euro, anche perché gli amministratori sarebbero andati incontri alle richieste contestate a Ricchiuto: la nomina di un direttore dell’esecuzione del contratto a lui gradito, la mancata contestazione nelle inadempienze contrattuali e l’aumento del canone da corrispondere alla Igeco.L’ex assessore Elia risponde, inoltre, di altri tre capi di imputazione, da qui il computo degli anni stabiliti dal dispositivo della sentenza. Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione ed alla concussione per favorire alcuni imprenditori negli appalti allo scopo di garantirsi le tangenti. Ed ancora due corruzioni: l’affidamento dei lavori di riqualificazione di una piazza, con mazzetta quantificata nel dieci per cento dell’importo dei lavori. E l’affidamento dei servizi di energia, con il corruttore rimasto ignoto e che avrebbe versato diecimila euro.Tre mesi il termine per il deposito della sentenza. E se ne riparlerà in appello.