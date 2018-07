Maxi incidente sulla via del mare: coinvolte quattro auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo grave incidente stradale sulla via del mare. Lo schianto avvenuto intorno alle 13 lungo il tratto che da Nardò conduce ad Avetrana, precisamente in territorio di Porto Cesareo in corrispondenza dello svincolo della nota collina del “Belvedere”, ha coinvolto quattro auto.Diversi i feriti, uno dei quali è stato trasportato immediatamente in ospedale ma grazie al cielo non rischierebbe la vita. Ferite meno gravi per fortuna per gli altri automobilisti, tra i quali parrebbe dalle prime informazioni, anche un alto ufficiale dei Carabinieri in vacanza nel Salento. Le motivazioni del sinistro sono ancora in fase di ricostruzione ad opera delle forze dell’ordine immediatamente intervenute sul posto, ma con ogni probabilità alla base dello schianto, come spesso accade su quella arteria trafficata e già teatro di incidenti seri, ci potrebbe essere un’immissione in carreggiata pericolosa, che di conseguenza ha causato gli scontri a catena. Sul posto, per i dovuti rilievi del caso, i carabinieri della Compagnia di Campi salentina, ai quali adesso spetta di comprendere l’esatta dinamica dei fatti, i vigli del fuoco del distaccamento di Nardò e tre ambulanze del 118.