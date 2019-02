Maxi furto alla farmacia del Fazzi: via con 100mila euro di farmaci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Nuovo furto alla farmacia del vecchio Vito Fazzi di Lecce, dove questa volta il danno è davvero ingente. Nel priomo pomeriggio infatti è scattato l'allarme presso la centrale della Veliapol della farmacia presso il vecchio ospedale in piazza Bottazzi, ogge sede di uffici e laboratori della Asl. La pattuglia della vigilanza giunta sul posto ha constatato la presenza di una finestra aperta. Il sopralluogo effettuato all'interno unitamente alla responsabile della farmacia ha consentito di accertare un furto di farmaci biologici per un valore di 100mila euro.Sul posto la Scientifica per i rilievi e personale della Squadra Mobile.Un episodio analogo era avvenuto solo alcune settimane fa.