Mauro D'Attis eletto vicepresidente della Commissione Antimafia: «Al primo posto la lotta alla criminalità pugliese»

Mauro D'Attis, deputato pugliese di Forza Italia, è stato eletto vicepresidente della Commissione Antimafia con 29 voti, insieme a Federico Cafiero de Raho, del Movimento 5 Stelle. Il politico originario di Galatina ha preso gli stessi voti della neo presidente, Chiara Colosimo, eletta tra le proteste dell'opposizione e l'applauso della maggioranza.

Le dichiarazioni

«Nel giorno del trentunesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la elezione a vice presidente della Commissione bicamerale antimafia è, per me, ancora più significativa - ha dichiarato D'Attis poco dopo la sua elezione - ringrazio i colleghi commissari che mi hanno votato e il Presidente Berlusconi con i gruppi di Forza Italia di Camera e Senato per avermi indicato».

Tra i suoi obiettivi la lotta e il contrasto al fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso in Puglia. «L'impegno per combattere la mafia - ha aggiunto - richiederà non solo la piena e ampia collaborazione con l'autorità giudiziaria, nel reciproco rispetto di ruoli e funzioni, ma anche iniziative istituzionali volte a promuovere e diffondere la cultura della legalità nel mondo scolastico e del lavoro».

D'Attis è poi tornato a parlare dell'educazione alla legalità, soprattutto per le nuove generazioni «affinché diventino cittadini consapevoli dei pericoli della criminalità organizzata».

Gli auguri di Forza Italia Puglia

I parlamentari e i dirigenti di Forza Italia Puglia hanno fatto gli auguri per la nomina dell'onorevole a vicepresidente della Commissione Antimafia. «Un prestigioso riconoscimento per la nostra Regione e per il nostro partito: l’on Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia, è stato eletto vicepresidente della Commissione Antimafia - così i parlamentari e dirigenti di Forza Italia Puglia - a lui vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti i dirigenti e rappresentanti di Fi Puglia, nella certezza che saprà interpretare questo meritatissimo impegno con rigore ed autorevolezza».