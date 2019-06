Maturità 2019: tutti i commissari esterni - SCOPRILI SCUOLA PER SCUOLA

Quest’anno le commissioni d'esame in tutta Italia saranno 13.161 per 26.188 classi coinvolte. Oltre 520mila i candidati iscritti alla Maturità, di cui 17.656 esterni.

Un motore di ricerca ad hoc per conoscere in anteprima i commissari d'esame. Lo ha predisposto il ministero dell'Istruzione, che già a gennaio ha pubblicato le materie sulle quali verteranno le seconde prove d'esame.Oggi i maturandi possono conoscere i nomi dei loro commissari: uno dei momenti più carichi di tensione per chi si accinge a concludere il percorso di studi delle superiori.Trova la tua commissione cliccando qui: ricerca