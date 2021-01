Due bambini positivi al Covid: chiude la scuola di Matino. E nella notte muore un'anziana a Parabita

Scuola chiusa a Matino, nel Salento, dove le autorità hanno accertato due casi di positività al Covid fra gli alunni della primaria. Lo ha comunicato il sindaco Johnny Toma: «I casi di positività al covid19 - scrive - per fortuna sono pochissimi rispetto al numero di studenti, ma il rischio che, continuando a frequentare la scuola, qualcun altro avrebbe potuto contagiarsi non era giusto correrlo. Credo fermamente nella scuola come agenzia educativa oltre che formativa. E speravo in cuor mio di non doverla mai chiudere. (...). Una ordinanza però - conclude il primo cittadino - non è sufficiente a risolvere il problema dei possibili contagi se non abbiamo la consapevolezza che tutte le indicazioni che ci vengono date devono essere pedissequamente seguite. Indossare la mascherina, lavare frequentemente le mani, evitare gli assembramenti deve essere necessariamente fatto da tutti per il bene di tutti. L’imprudenza di pensare “a me non capiterà!” non ce la possiamo permettere».

Nella vicina Parabita, intanto, nel corso della notte è morta di Covid una anziana di 83 anni, ennesima vittima di questa pandemia.

