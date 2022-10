Matino, 87enne morì in un incidente stradale: archiviata l'inchiesta

Archiviata l'inchiesta a carico di un 23enne indagato a seguito di un incidente stradale mortale. Nessuna responsabilità "penalmente rilevante", secondo il gip Cinzia Vergine, che ha rigettato l'opposizione all'archiviazione proposta dai parenti della vittima.

L'incidente

I fatti risalgono al 28 maggio dello scorso anno e si verificarono a Matino, in via Roma. La vittima, Donato Coppola, aveva 87 anni. Era alla guida di una Fiat Punto, quando vi fu l'impatto con una Bmw guidata dal giovane. Furono entrambi soccorsi dal personale sanitario del 118. L'87 morì all'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli subito dopo l'arrivo. Da qui, come sempre accade, fu aperto un fascicolo. Unico iscritto il superstite che, difeso dall'avvocato Giuseppe Nuzzaci, ha sempre dichiarato di non avere responsabilità alcuna nel sinistro. Le consulenze tecniche hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica e le cause del sinistro. Da qui, la decisione finale del gip: fascicolo archiviato.