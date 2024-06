A Matino i funerali del militare morto nell'incidente: il tricolore sulla bara

La bara avvolta nel tricolore per l’ultimo saluto a Riccardo Latino, il pilota dell’Aeronautica militare, morto nel tragico incidente stradale di mercoledì scorso sulla provinciale del Pollino a Grosseto. Sul feretro anche lo spadino, i vessilli e il cappello da aviatore, simboli del traguardo professionale che il 25enne aveva raggiunto con grande impegno e passione. A celebrare il funerale nel pomeriggio all’interno della chiesa del Sacro cuore di Matino, piena di colleghi, amici e parenti stretti tra le lacrime alla famiglia del ragazzo, il cappellano militare don Fabio Villani.

L'omelia del cappellano militare

Nell’omelia il sacerdote ha voluto partire dai ricordi di vita e il suo legame con la famiglia Latino e con Marcello, padre di Riccardo, anche lui militare dell’aeronautica in servizio all’aeroporto di Galatina. «Tre anni fa - ha raccontato il cappellano rivolgendosi a mamma Simonetta - parlavo con Marcello della vostra famiglia e lui mi raccontava dei vostri figli.

E quando mi ha raccontato di Riccardo, militare come lui e pilota, le sue parole erano un tutt’uno con i gesti e gli sguardi: corpo e volto trasmettevano in sincronia la gioia di un padre che è orgoglioso di questo figlio che ama tanta. Questa immagine mi è rimasta impressa nella mente - ha aggiunto il prete - e due anni fa a Lecce, durante la cerimonia di consegna delle aquile turrite, ho rivisto di nuovo quel padre con gli stessi sentimenti che mi erano stati confidati la volta precedente».

Dopo, sempre rivolgendosi alla famiglia seduta in prima fila, don Fabio Villani ha aggiunto. «Come possiamo accettare la presenza non più fisica di Riccardo ma in modo diverso nella nostra vita. La risposta viene dalla ricorrenza del “Cuore di Gesù”, simbolo di intima unione con Dio. Adesso Riccardo è nelle mani del Padre di tutti: Dio che ci ha donato la vita, questa vita la costituisce nell’eternità. Riccardo, con la sua anima e la sua essenza continua ad esistere con Dio e tutti un giorno saremo insieme a lui». Quindi il messaggio di speranza. «La tragedia forse non ci permette di superare il dolore. Chi ha vissuto un lutto - ha proseguito il cappellano, accennando anche alla sua storia familiare - si fa tante domande in cerca di risposte, ma Dio è il nostro destino e la speranza. Bisogna credere contro il visibile, perchè visibilmente Riccardo non è più con noi, ma lui continua ad esistere insieme a tutte le persone che noi amiamo. Crediamo per superare il dolore ed essere più forti». Dolore per la tragica morte del militare che ha travolto la comunità di Matino, in lutto cittadino, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso il primo cittadino Giorgio Toma. «In questo spazio vorremmo trovare un posto dove riuscire a trovare conforto - ha scritto Toma - e a far trovare conforto a papà Marcello, a mamma Simonetta, a Francesca, a Lorenzo, a Giulia, a nonna Lina e a quanti hanno amato e ameranno per sempre il ragazzo. Riccardo amava volare nell’immensità del cielo. Ora raggiunto il Paradiso, veglierà su tutti noi accolto nel Cuore di Gesù». La salma del militare 25enne era rientrata a casa giovedì sera, con un volo militare autorizzato dal magistrato di turno che coordina l’indagine sul sinistro mortale. Nell'incidente tra due auto in Toscana, a poca distanza dall’aeroporto militare, era deceduto anche Antonio Guglielmucci, originario di Matera. Entrambi i militari erano in servizio al 36° Stormo di Gioia del Colle e si trovavano in Maremma per effettuare dei corsi di addestramento insieme ad altri quattro colleghi, tra cui i due salentini (il 28enne F.N. di Copertino e il 35enne M.F. di Galatone), rimasti feriti nello scontro e ricoverati con prognosi riservata negli ospedali di Siena e Grosseto.