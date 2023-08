In casa nascondeva un fucile con matricola abrasa: un arresto nel Salento

In casa nascondeva un fucile con matricola abrasa e, per questo motivo, è finito in carcere. Protagonista della vicenda è un uomo di 50 anni residente a Matino, in provincia di Lecce.

A stringere le manette ai polsi dell'uomo sono stati i carabinieri della stazione cittadina, dipendenti dalla compagnia di Casarano. I militari, in seguito ad un'attività info-investigativa, si sono presentati a casa dell'uomo per un controllo. Avevano il sospetto, infatti, che potesse detenere illecitamente delle armi. Hanno quindi eseguito una perquisizione, dalla quale è saltato fuori un fucile calibro 12. Dai successivi accertamenti, è emerso non solo che l'arma era detenuta illegalmente, ma anche che il numero di matricola abraso.

In carcere a Lecce

Della vicenda è stato informato il magistrato di turno, che ha disposto l'arresto a carico dell'uomo.

Il 50enne è stato quindi accompagnato in caserma per le formalità di rito e, successivamente, trasferito nel carcere di Lecce, dove ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il fucile è stato sottoposto a sequestro. Le indagini dei carabinieri mirano ora a risalire alla provenienza dell'arma e a scoprire se sia stata utilizzata di recente.